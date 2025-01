Lanotiziagiornale.it - Scontro aperto sul contratto, metalmeccanici in rivolta

Di fronte al silenzio del governo, anche iannunciano uno sciopero di otto ore per febbraio. Una mobilitazione che non è diretta contro l’esecutivo, ma che nasce dalla sospensione delle trattative per il rinnovo del. Una questione legata alle dinamiche tra le parti sociali, ma di cui il governo si sta completamente disinteressando, dimostrando ancora una volta la sua scarsa attenzione verso i diritti dei lavoratori.Fiom, Fim e Uilm si dicono pronte a proclamare otto ore di sciopero entro la fine di febbraio in caso di “assenza della convocazione per la ripresa del confronto entro la fine di gennaio” da parte di Federmeccanica e Assistal, I segretari generali dei tre sindacati di categoria, Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Palombella annunciano che le iniziative contro l’immobilismo sul rinnovo delcollettivo di lavoro deisaranno deciso a livello territoriale e aziendale.