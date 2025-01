Ilrestodelcarlino.it - "Rilanciamo insieme il centro facendo rete tra i negozi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è tenuto un incontro tra il direttivo di Confesercenti di Cesena e il nuovo assessore alle attività economiche, Lorenzo Plumari, per discutere le principali difficoltà che affliggono le imprese locali e individuare soluzioni condivise per superare l’attuale crisi. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di ’fare’ tra le attività commerciali, favorire sinergie, incrementare gli investimenti pubblici e rilanciare ilstorico attraverso iniziative e interventi mirati. L’assessore Plumari ha sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione tra istituzioni e operatori economici, ribadendo il suo impegno a supportare il tessuto commerciale locale con azioni conc. Ha sottolineato inoltre la necessità di una programmazione condivisa e puntuale, come ribadito più volte dalla stessa Confesercenti, per quelle che sono le iniziative da portare avanti a beneficio delle imprese, con particolare attenzione alstorico.