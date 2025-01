Liberoquotidiano.it - Quando vendeva capsule di caffè: chi è Teresa Magni, la giovanissima fidanzata di Pieraccioni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Leonardotorna a far parlare di sè. In molti però si chiedono chi sia la? Dopo la separazione da Laura Torrisi, l'attore ha ritrovato l'amore. Si tratta di, che a quanto trapela dalle indiscrezioni, potrebbe a breve diventare sua moglie (anche se nulla è ancora sicuro). Legati da quasi sei anni, i due sono stati recentemente fotografati insieme a Roma. "- aveva confessatoal Corriere della Sera - è fuori dal cinema,per il, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì". La donna, anche lei toscana, è del 1981 e ha dunque 16 anni in meno dell'attore. Anche lei mamma di Anna. La coppia è legatissima, tanto chesi sarebbe già sbilanciato. "Il matrimonio è una maratona di 50 km - sono state le sue parole -.