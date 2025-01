Juventusnews24.com - Probabili formazioni Napoli Juve: le possibili scelte di Thiago Motta per il big match del Maradona. Ultime

di RedazionentusNews24: di seguito lediper il bigdi campionato in programma sabato 25 gennaioSabato pomeriggio lasarà ospite delper il bigvalido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.avrà a disposizione tanti giocatori, compresi i nuovi acquisti Alberto Costa e Kolo Muani, con il secondo in ballottaggio con Vlahovic per un posto da titolare. Come riportato da Sky Sport, ballottaggio a centrocampo anche tra Douglas Luiz e Thuram, con il francese favorito. Intoccabile Locatelli. Ecco la probabile formazione:NTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Locatelli, Thuram/Douglas Luiz; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic/Kolo Muani. Allenatore: