Oscar 2025 nomination | snobbati e sorprese

Senza troppa sorpresa, Emilia Pérez si è aggiudicato il maggior numero diin occasione dell’annuncio delle candidature agli. 13per il film di Jacques Audiard, seguito a distanza da The Brutalist e Wicked, entrambi con 10 candidature.: tutte ledella 97° edizioneMa mentre nessuno di questi riconoscimenti sorprende, dato il livello di apprezzamento di questi titoli, sono state altre leche hanno destato sorpresa e altre ancora quelle che definiremmo lemancate, ovvero i nomi che l’Academy ha in qualche modo “snobbato”.Angelina Jolie manca gliLa star ha ottenuto alcune delle migliori recensioni della sua carriera al Festival del cinema di Venezia per la sua interpretazione dell’icona dell’opera Maria Callas.