Panorama.it - Notte di fuoco al CPR di Gradisca: rivolta violenta e dieci agenti feriti

La sera di martedì 21 gennaio, il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) did’Isonzo, in provincia di Gorizia, è stato teatro di una delle rivolte più gravi degli ultimi anni. Circa trenta ospiti della struttura si sono barricati sui tetti, dando vita a una sommossa che è durata oltre sei ore.Durante l’episodio, i rivoltosi hanno causato ingenti danni alla struttura, distruggendo impianti elettrici e idraulici, appiccando incendi e lanciando oggetti pesanti come tegole, pannelli di plexiglass e tubi contro le forze dell’ordine. Gli, giunti sul posto in tenuta antisommossa, hanno cercato di riportare l’ordine utilizzando gas lacrimogeni e sfollagente. Gli scontri hanno provocato il ferimento dioperatori delle forze dell’ordine.I responsabili della sommossa, identificati come otto cittadini magrebini con precedenti penali, sono stati trasal CPR di Trapani tramite un volo della Guardia di Finanza.