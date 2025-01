Ilrestodelcarlino.it - Nicoletta Natalini saluta l’Ast di Ascoli: la direttrice riparte da Ferrara

, 23 gennaio 2025 – “E’ la sesta volta in un anno che dicono che io vado via. Allora, ad oggi di sicuro io non so niente, quindi lo sanno gli altri, non lo so io”. Era il 13 gennaio quando in piazza del Popolo, presentando le nuove ambulanze, il direttore generale deldiaveva risposto così in merito alle voci che la volevano in partenza verso un nuovo incarico in Emilia Romagna. Non erano invece solo voci e la sua è stata, comprensibilmente, una smentita ’dovuta’ in attesa di un’ufficialità che è arrivata oggi.si accinge infatti a lasciare la guida deldiper trasferirsi adove dirigerà l’Azienda Usl e, nel ruolo di commissario, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Non si hanno ancora notizie su chi subentrerà al suo posto alla guida della sanità picena.