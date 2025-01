Bergamonews.it - Migliori gelaterie d’Italia, premiate con “Tre Coni” La Pasqualina e Gelato Contadino

Bergamo. Due tra le settantaduesi trovano nella bergamasca: La. Gambero Rosso ha presentato a Sigep World la nona edizione della guidae tra le vincitrici del massimo riconoscimento dei “Tre”, sinonimo di massima qualità delofferto ai propri clienti, c’è Ladi Almenno San Bartolomeo (con locali anche a Bergamo e Porto Cervo) edi Bergamo.Lerecensite sono ben 599, in aumento rispetto alle 550 dello scorso anno. Si arricchisce anche la rosa dei Tre– massimo riconoscimento in termini di eccellenza – che passano a 72, con sei nuovi ingressi ben distribuiti su tutto il territorio nazionale.Oltre adi Vittorio Baldelli le altre new entry di questa edizione sono: Mille (Verolanuova, Brescia), Maritozzi edi Barbara e Renato (Bologna),Crispini (Spoleto), Mokambo (Ruvo di Puglia, Bari), La Cremeria Vitaro (Rende, Cosenza)La guida descrive Vittorio Baldelli e Alessandro Cesari (Sablé) come due “one man show, nel senso positivo del termine, che aprono la loro unica bottega, mantecano, stanno alla vendita e quando finiscono ilchiudono “baracca”.