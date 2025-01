Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: palla a due alla Segafredo Arena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-6 Semi-gancio di Blossomgame: secondo canestro consecutivo dell’americano, +3.3-4 ANDREJS GRAZULIS! SI SBLOCCA ANCHE LA, TRIPLA.0-4 Calathes per Blossomgame che inchioda in schiacciata!0-2 Mike James in 1 contro uno: si sblocca il punteggio!Tutto è pronto per laa due. Buon partita a tutti!E’ il primo incrocio tra Dusko Ivanovic e Vassillis Spanoulis da allenatori, con l’allenatore ex Baskonia che ha affrontato più volte il playmaker greco quando difendeva i colori dell’Olympiacos Pireo.Questi gli Startin five scelti dai due coach: Cordinier Belinelli Pajola Shengelia Grazulis (); Tarpey Calathes James Blossomgame Motiejunas (AS)20:25 E’ il momento della presentazione delle due contendenti, con l’adrenalina che sale per l’inizio di questa sfida!20:22 Le due squadre sono già sul parquet delladiper il riscaldamento che precede laa due tra meno di dieci minuti, con l’impianto del capoluogo emiliano che si sta man mano riempiendo.