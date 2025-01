Anteprima24.it - Lega, Gazebo per le forze dell’ordine anche nel Sannio: sabato Zinzi a Sant’Agata de’ Goti

Tempo di lettura: 2 minuti“Difendiamo chi difende gli Italiani. Sempre al loro fianco, per la nostra sicurezza”.Benevento ed ilsaranno protagonisti nel fine settimana della gazebata nazionale promossa dallaSalvini Premier a sostegno delle. Si iniziamattina (25 gennaio) a Benevento in piazza Risorgimento, si prosegue il pomeriggio ade’in piazza Trieste dalle 15 alle 19.30 e si conclude domenica mattina (26 gennaio) in piazza Carmine Rossi a Ceppaloni dalle 10 alle 13.30. “Non se ne può più di una sinistra che difende i delinquenti e oltraggia gli uomini in divisa. Senza se e senza ma sempre dalla parte di carabinieri, polizia, guardia di finanza, di tutte leche quotidianamente tutelano la nostra sicurezza e quella dei nostri territori e dell’intero Paese”, affermano dalla segreteria provinciale dellaSalvini Premier di Benevento.