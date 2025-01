Iodonna.it - La cerimonia si terrà il prossimo 2 marzo a Los Angeles

Annunciate le nomination agli Oscar 2025 che si terranno ilnello storico Dolby Theatre di Loscon alla conduzione il comico americano Conan O’Brien. Come svelato pochi giorni fa dall’Academy, la novità di questa edizione è che non ci sarà più l’esibizione dal vivo delle 5 canzoni candidate all’Oscar per la Miglior canzone originale. Zoe Saldana: «In “Emilia Perez” quattro donne incredibili» X Leggi anche › Oscar 2025, “Vermiglio” di Maura Delpero è nella shortlist dei 15 migliori film stranieri Oscar 2025, le nomination e i candidati categoria per categoriaMiglior attore non protagonistaYuri Borisov – Anora Kieran Culkin – A Real PainEdward Norton – A Complete UnknownGuy Pierce – The BrutalistJeremy Strong – The Apprentice “A Complete Unknown”: personaggi reali e attori del biopic su Bob Dylan guarda le foto “A Complete Unknown”: personaggi reali e attori del biopic su Bob Dylan guarda le foto Miglior attrice non protagonistaMonica Barbaro – A Complete UnknownAriana Grande – WickedFelicity Jones – The BrutalistIsabella Rossellini – ConclaveZoe Saldana – Emilia PerezMiglior sceneggiatura originaleAnoraThe BrutalistA Real PainSeptember 5The SubstanceMiglior sceneggiatura non originaleA Complete UnknownConclaveEmilia PerezNickel BoysSing SingMigliori costumiA Complete UnknownConclaveIl gladiatore II Nosferatu Wicked“Wicked”.