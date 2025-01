Serieanews.com - Juventus, cosa combini: il fallimento del progetto in un dato preciso

ed unche non decolla: tutte le difficoltà in un: ildelin un(Ansa) – SerianewsIn una stagione di Serie A che sta vivendo un equilibrio strano tra grandi investimenti e risultati altalenanti, una domanda si pone tra tifosi e addetti ai lavori: quanto costano davvero i punti in classifica? Se mettiamo a confronto gli investimenti fatti dai top club durante l’ultima sessione di calciomercato con i risultati ottenuti fino a oggi, emergono alcune situazioni sorprendenti.Fiorentina e Lazio: spese contenute e risultati garantitiLa Fiorentina è in lotta per l’Europa con i suoi 33 punti (sette in meno rispetto alla zona Champions). La Viola ha investito 1,4 milioni per ogni punto, una cifra che la rende una delle squadre più efficienti in Serie A in termini di rapporto tra spese e risultati, con i 18 milioni investiti per Moise Kean che stanno ripagando ampiamente la squadra.