Quotidiano.net - Italia fuori dall'Oms: proposta Lega al Senato per abrogare decreto del 1947

L'esca immediatamente'Organizzazione mondiale della sanità: è lasu cui insiste lacon un disegno di legge depositato al. "Confidiamo che dagli alleati ci sia condivisione", hanno affermato ilre Claudio Borghi e il deputato Alberto Bagnai, illustrando la posizione del loro partito in una conferenza stampa a Montecitorio, e auspicando "un effetto domino" dopo l'annuncio di Donald Trump dell'uscita degli Usa'Oms. "Con gli alleati c'è confronto da tempo sull'Oms - ha notato Borghi -. E ringrazio l'opera delre di FdI Malan che ha sempre condiviso buona parte di queste problematiche, ed è stata strumentale per costruire la posizione non scontata dell'all'ultima assemblea dell'Oms dove non è stato approvato il trattato pandemico". Lo stesso testo depositato oggi al"per l'abrogazione dellegislativo delche ciall'Oms", ha spiegato Borghi, verrà presentato sotto forma didi legge anche alla Camera.