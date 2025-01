Lettera43.it - Il sostituto Floris va meglio di Gruber, le novità in Anas e altre pillole

Leggi su Lettera43.it

L’assenza di Lillidagli schermi di La7 sta creando il panico nella rete guidata da Marco Ghigliani per conto di Urbano Cairo. Sì, perché il, che risponde al nome di Giovanni, se la cava bene (il miglior commento di un suo collega? «Sembra addirittura imparziale») e lo dimostrano anche i dati Auditel relativi alle puntate di Otto e mezzo condotte dal giornalista sardo (non è la prima volta che prende lui il timone). Le prime tre della settimana hanno totalizzato uno share medio dell’8,6 per cento grazie soprattutto al picco di lunedì 20, quandoha esordito alla conduzione conquistando 2 milioni 95 mila spettatori (9,6 per cento). La settimana precedente, quella dal 13 al 17 gennaio,si era fermata poco sopra l’8 per cento di media, con il massimo toccato giovedì 16 gennaio con 1 milione 802 mila spettatori (8,47 per cento).