Gambizzato con tre colpi. Una morte sfiorata per pochi centimetri

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 23 gennaio 2025 – Poteva morire dissanguato inattimi. Il giovane marocchino ferito con tredi arma da fuoco a una gamba lunedì notte nei boschi delle Cerbaie, vicino a Fucecchio, noto teatro del traffico di stupefacenti, e ritrovato dai soccorritori e dai carabinieri in un benzinaio di Chiesina Uzzanese, a La Capanna, è vivo per miracolo. Uno dei proiettili estratti durante l’intervento chirurgico effettuato poche ore dopo all’ospedale San Jacopo di Pistoia ha sfiorato l’arteria femorale. In questo caso, l’emorragia di sangue sarebbe stata davvero troppo copiosa da arrestare prima di eseguire l’operazione, rischiando di compromettere l’intervento. I carabinieri della Compagnia di Montecatini, coordinati dalla Procura di Firenze, competente per il luogo dove è avvenuto il ferimento, proseguono le indagini.