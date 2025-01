Amica.it - Ecco tutti i candidati agli Oscar 2025. L'Italia farà il tifo per Isabella Rossellini, nominata per "Conclave". La sorpresa? Donald Trump

Leggi su Amica.it

Sono le 5.30 del mattino a Beverly Hills quando Bowen Yang e Rachel Sennott annunciano le nomination. E nella categoria della Migliore attrice non protagonista, spicca il nome di, candidata per la sua interpretazione in. L’ilper la figlia di Ingrid Bergman e Robertoil prossimo 2 marzo. Quando la Notte delle Stelle, condotta dal comico Conan O’Brien al Dolby Theatre di Los Angeles incoronerà i vincitori di quest’anno.Una corsa a 3 tra “Emilia Pérez”, “Wicked” e “The Brutalist”Sarà una corsa a tre. Emilia Pérez di Jacques Audiard ha ottenuto 13 nomination ed è, di conseguenza, il film da battere. Seguito dall’epico The Brutalist di Brady Corbet e dal musical Wicked con 10 ciascuno.