Ilgiorno.it - Dorme nella Mercedes. Driver multato dai vigili: "Senza fogli di servizio"

Gli agenti della polizia locale hanno notato il Vitocon lo scudetto da ncc e hanno deciso di controllarlo per verificare che avesse tutti i documenti in regola. Quando si sono avvicinati al van, non hanno trovato il conducente al posto di guida, ma sdraiato a dormire sui sedili posteriori del veicolo da nove posti. L’episodio è andato in scena qualche giorno fa in via Marina, a due passi dai Giardini Montanelli, e potrebbe quasi far sorridere. Se non fosse che i successivi accertamenti dei ghisa si sono conclusi con un verbale da 173 euro per il, che ha già deciso di impugnarlo per ottenerne l’annullamento. Sì, perché, dopo aver svegliato l’autista, che stava sostituendo il titolare dell’autorizzazione rilasciata da un Comune della provincia di Lecco, igli hanno chiesto di mostrare idiche attestassero le corse programmate per la giornata.