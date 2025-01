Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Chi mi assicura che Garnacho faccia 20 gol?»

Aurelio Deè intervenuto alla presentazione del libro Il garofano e la conchiglia al circolo Canottieri. Nonostante il presidente avesse chiesto (o comunque sperato) di non parlare del Napoli come risultati sportivi e mercato, la domanda sue Adeyemi non si è fatta attendere. È durata più o meno il tempo di una battuta, di un battito. Ma con Deanche una piccola frase può fare notizia e far trapelare strategie e idee.Decommenta il possibile acquisto diDi seguito un estratto delle dichiarazioni riportate dalla stampa lì presente:«Abbiamo fatto fare un’indagine prima del Covid scoprendo che soltanto nel mondo occidentale si registrano qualcosa come 83 milioni tra simpatizzanti e tifosi del Napoli. Dopo il terzo scudetto e dopo 14 anni in cui siamo stati l’unica squadra italiana a giocare costantemente in Europa, credo che oggi dovrebbero essere molti di più.