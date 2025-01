Notizie.com - Chi è Firaoun Mourad, il lupo solitario Isis arrestato a Napoli. La svolta dopo l’attentato di Magdeburgo: “Dio benedica quel fratello, ha punito i nemici”

Leggi su Notizie.com

“In Italia non è successo nulla. Ci vorrebbe una grigliata per i fratelli”. È solo uno dei tanti messaggi ricevuti da, l’uomoieri aaccusato di far parte dell’.Chi è, il. Ladi: “Dio, ha” (POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.comIl 34enne originario del Marocco è finito in manette ieri su ordine della gip Rosaria De Lellis, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Digos e richiesta dalla Procura della Repubblica partenopea.Il sopralluogo alla sinagoga: “Con la jihad e la forza uccideremo gli ebrei con l’aiuto di Dio”è accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico.