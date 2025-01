Sport.quotidiano.net - Champions League. Milano, il 3-1 sul VakifBank non basta: al primo posto del girone restano le turche

Si chiude con un successo comunque importante il cammino della Numia Vero Volleynella fase a gironi di. Paola Egonu e compagne, sconfitte in Turchia prima di Natale con un netto 3-0, si sono riscattate imponendosi per 3-1 al Palalido sulIstanbul, ma questo risultato non è valso il sorpasso in testa alla Pool C ai danni delle ragazze allenate da Giovanni Guidetti. Le vice-campionesse d’Europa sono partite bene in unset davvero promettente ma nel secondo hanno accusato un calo che di fatto ha deciso la corsa al primato. Le ospiti, trascinate dalla solita Marina Markova (ex Novara) hanno pareggiato i conti garantendosi la qualificazione diretta ai quarti di finale.comunque non ha mollato e nel successivo parziale ha dilagato, salvo poi faticare a chiudere i conti.