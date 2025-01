Lanazione.it - Carceri, in quelle toscane arriveranno oltre cento nuovi agenti della Penitenziaria, la ripartizione

Firenze, 23 gennaio 2025 – Arrivano in Toscana 125poliziache saranno poi ripartiti nei vari istituti. Con la conclusione del 184° Corso AllieviPolizia, 1327entreranno in servizio negli istituti penitenziari italiani. Ad annunciare l’arrivo dei, il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. In Toscana, si diceva, 125così suddivisi: alla Casa Circondariale di Firenze - Sollicciano 50, alla Casa Circondariale di Massa Marittima 2, alla Casa Circondariale di Livorno 13, alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro 6, alla Casa Circondariale di Pisa 13, alla Casa Circondariale di Pistoia 2, alla Casa Circondariale di Prato 36, alla Casa di Reclusione di San Gimignano 2e alla Casa Circondariale di Siena 1 nuovo agente.