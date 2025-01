Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, offerta in arrivo? Le ultimissime sul futuro del bianconero: ecco cosa filtra sull’affare

di Redazione JuventusNews24in? Lesuldel laterale della Juventus: tutti gli aggiornamentiSecondo quanto riferisce Orazio Accomando, il calciomercato Juve non si chiuderà con l'di Renato Veiga. I bianconeri hanno infatti intenzione di aggiungere alla rosa anche un altro difensore. Ancora nessuna novità, invece, su.KELLY JUVE – «La Juventus sta lavorando su un altro profilo per rinforzare la difesa. Restano in corsa Tomori, Kelly e Danso. A questi si aggiunge Christensen, in uscita dal Barcellona. Valutazioni in corso della dirigenza bianconera. Nessunadalper. Al momento situazione invariata».