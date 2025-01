Vaticano il mini-Stato da visitare in un giorno nel cuore di Roma

Leggi su Funweek.it

Ilè il piccoloindipendente che si trova a. Neldella città eterna, esso è uno dei luoghi più visitati al mondo, dove storia, arte e religiosità si concentrano e danno vita ad un luogo unico che vale la pena. Vi sono diverse attrazioni che possono essere esplorate anche in un solo, se ben organizzato. Se stai progettando di visitarlo durante il tuo sog, ecco come ottimizzare il tuo tempo e non perdere i punti salienti di questo straordinario centro spirituale., cosa: Basilica di San PietroLa Basilica di San Pietro è una delle chiese più grandi e imponenti al mondo, simbolo del cristianesimo e sede della Chiesa Cattolica. Entrando chiunque non può fare a meno di rimanere colpito dalla grande cupola progettata da Michelangelo e dalla spettacolare Pietà, la scultura che rappresenta la Madonna con il corpo di Cristo morto, anch’essa realizzata da Michelangelo.