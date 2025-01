Lapresse.it - Usa, Trump grazia Ulbricht: ha fondato sito web clandestino per vendita di droga

Il Presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato ieri di averto Ross, ilre di Silk Road, unwebper ladiera stato condannato all’ergastolo nel 2015 dopo un processo che aveva evidenziato il ruolo di Internet nei mercati illegali di sostanze stupefacenti.“È stato un piacere per me aver appena firmato il perdono pieno e incondizionato di suo figlio, Ross”, ha scritto in un post sul social Truth dopo aver parlato con la madre di, “la feccia che ha lavorato per condannarlo era composta da alcuni degli stessi pazzi che erano coinvolti nella moderna arma del governo contro di me”.ha poi definito la pena detentiva di“ridicola”.