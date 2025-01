Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, prima intervista da tronista per Gianmarco: la sua ragazza ideale

Leggi su Anticipazionitv.it

Steri ha rilasciato ladadial settimanale Chi. Il ragazzo romano ha conquistato il pubblico in un tempo record. Dopo la sua esperienza come corteggiatore di Martina De Ioannon, Maria De Filippi ha deciso di offrirgli il trono, e la risposta delle ragazze non si è fatta attendere. Sono state ben 8000 le richieste di partecipazione per corteggiarlo. Scopriamo cosa ha dichiarato nell’e qual’è la sua.News: un successo inaspettato perSteriLui stesso è rimasto sorpreso da tutto questo clamore. “Cosa penso del fatto che ho mandato in tilt le richieste di? Giuro, è stata una cosa inaspettata. Mi fa tantissimo piacere, ma non so il motivo per cui queste ragazze siano impazzite per me, probabilmente è perché sono risultato una persona semplice.