Quotidiano.net - ‘Un passo dal cielo 8’, terza puntata giovedì 23 gennaio: le anticipazioni

23va in onda ladi Undal8: le serie tv sarà in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1. Che cosa accadrà al commissario Nappi e ai personaggi della forestale di San Candido? Lo scorso 16la secondaè stata un altro successo di pubblico, con 4.101.000 spettatori davanti al piccolo schermo pronti a seguire le vicende della fiction di Rai 1, pari al 22.6% di share. Ecco lesulla. Undal8:Il titolo del nuovo episodio che promette di incollare il pubblico allo schermo è “La bella addormentata”. Nelladi Undal8, infatti, assisteremo al misterioso caso di Marta Ferrara, sprofondata nell’incoscienza di un lungo sonno inquietante a causa di un veleno. La donna viene trovata in una radura nel bosco, priva di sensi.