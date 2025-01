Ilgiorno.it - Un nuovo supermercato. Al quartiere Fiumicello l’ipotesi non piace proprio

Dovrebbe riqualificare la parte nord deldi, ma per ora ilche dovrebbe sorgere in via Trivellini, al posto di un edificio dismesso, agita il. L’associazione via Milano 59 ha passato al setaccio le 196 pagine del piano, presentato in commissione urbanistica la scorsa settimana dall’assessora Michela Tiboni (nella foto) e che venerdì approderà in consiglio comunale, per il voto della variante al Pgt. Nulla da eccepire sul fronte tecnico, ma per l’associazione andrà a peggiorare la vita degli abitanti, senza offrire risposte ai problemi della zona. Diverse le ragioni, illustrate nell’assemblea pubblica di lunedì sera. Innanzitutto, tra gli obiettivi del progetto delc’è l’incremento di spazi verdi pubblici. "Peccato che l’area verde sia qualche aiuola e il tetto verde, un giardino pensile sul tetto dell’edificio, che raccoglierà le acque piovane: palliativi".