Lapresse.it - Torino, bagni chimici e tende per code a ufficio Immigrazione

Leggi su Lapresse.it

Arrivano i WCe le tensostrutture della Protezione Civile per fornire riparo alle tante persone in attesa davanti all’della Questura di Corso Verona a. Da alcuni giorni infatti, centinaia di lavoratori stranieri dormono al freddo e sotto la pioggia: le persone aumentano ancora di più in corrispondenza del martedì e del giovedì, giorni in cui la Questura rilascia o rinnova i permessi di soggiorno.La Cgil per prima ha lanciato l’allarme, denunciando la condizione disumana in cui si trovavano i migranti, stremati da giorni di attesa e nel pomeriggio di oggi, la protezione civile ha installato i WCe le tensostrutture.