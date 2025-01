Sport.quotidiano.net - Tavoni rieletta presidente Uisp: "La parola d’ordine è ’progettare’"

’Progettare l’immaginazione’: è stato questo lo slogan che ha accompagnato la campagna congressualeModena in questo 2024-2025 nel quale Veraè statadavanti a oltre 150 persone, rinsaldando il rapporto già strettissimo con la propria base associativa. Squadra, idee e parole dello sport per tutti hanno allora presentato ladel futuro dal palco del Laboratorio Aperto, dando voce alle tante sfaccettature dell’ente sportivo che oggi, sul territorio provinciale, conta 53mila soci e oltre 400 società affiliate. I responsabili delle aree cruciali di interventoModena hanno presentato le loro relazioni, Fabia Giordano per le attività che nel futuro si occuperanno sempre più di sport emergenti e di salute mentale e adolescenti, Emi Longagnani per una comunicazione sempre più inclusiva, Paolo Belluzzi per i progetti chesta estendendo sulla provincia e illustrando le strade della cooperazione internazionale ripartita in Brasile, Melania Di Nardo per i bandi e le forme creative di co-progettazione e Roberto Bergianti per i servizi, la nuova frontiera offerta daModena alle società, prima che Belluzzi, Breveglieri e Ruopolo, i presidenti delle società partecipate, ovvero Dogali, Wesport e World Child, si confrontassero in una tavola rotonda sulle sfide del domani che riguardano le gestioni sportive e i servizi alle famiglie.