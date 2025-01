Thesocialpost.it - Sting annulla diversi concerti negli Stati Uniti “a causa di una malattia”

, ex leader dei Police e icona musicale internazionale, ha annunciato il rinvio dei suoi impegni musicali adi problemi di salute non meglio specificati. La comunicazione, condivisa sui suoi canali social ufficiali, ha confermato che l’artista, su consiglio medico, non potrà partecipare ad alcuni eventi previsti nei prossimi giorni.Leggi anche: Al Bano, l’indiscrezione bomba di Fabrizio Corona: “Ha seri problemi di salute, necessario un trapianto di fegato“Su consiglio del medico, adi una, con grande rammaricoè costretto a cancellare la sua partecipazione di giovedì ai Bass Magazine Awards – si legge sui suoi account social – e a posticipare i suoi3.0 di Phoenix, Arizona, del 24 gennaio, e Wheatland, California, del 26 gennaio, oltre che la sua performance per il 20esimo anniversario della Cherrytree Music Company”.