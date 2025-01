Signorini inc*** nero ha deciso Grande Fratello Alfonso alla resa dei conti con i concorrenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilsi preparaprossima puntata in diretta, prevista per giovedì 23 gennaio ovviamente sempre in prima serata su Canale 5. E nelle scorse ore è uscita fuori un’indiscrezione che coinvolge, infatti il conduttore sarebbe alquanto furioso e starebbe per comunicare qualcosa di molto forte all’indirizzo deidel reality.Durante la diretta deldirà qualcosa di parecchio rilevante aiche resteranno impietriti ma non solo. Dovranno infatti dare delle risposte al conduttore e da ciò che diranno dipenderà anche il loro percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.Leggi anche: “Ora ve lo possiamo dire”. Helena e Jessica confessano, cosa è successo dopo l’addio alsarebbe furioso coiSui social è emerso n presunto retroscena sul, riguardante appunto, che si starebbe arrabbiando non poco dopo gli atteggiamenti avuti dai gieffini.