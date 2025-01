Metropolitanmagazine.it - Robert Eggers ha annunciato il suo prossimo film dal titolo Werwulf per il 2026

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo aver affrontato i vampiri in Nosferatu, il registasi cimenta in un altro horror con le creature, nel suo stile inimitabile.è co-sceneggiatore di, un progetto horror sui lupi mannari che dirigerà come suolungometraggio. Focus Features, la divisione d’essai della Universal che ha distribuito e finanziato Nosferatu, è tornata in affari con il regista per. La società ha fissato la data di uscita del thriller in Nord America per il giorno di Natale,. Le due parti sperano in un successo natalizio come quello di Nosferatu. The Hollywood Reporter è stata la prima testata a riportare la notizia in esclusiva.ha scrittocon Sjón, che ha co-scritto The Northman con il regista. Sebbene i dettagli siano scarsi, le fonti affermano che la storia è ambientata nell’Inghilterra del XIII secolo.