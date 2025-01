Renzi e il silenzio del governo Meloni sul caso Almasri | Avete liberato un trafficante di migranti vi siete ammattiti? – Video

Leggi su Open.online

Arriva nell’aula del senato, per bocca del senatore e leader di Italia Viva, Matteo, ildi Njeem OsamaHabish, ildi, torturatore nel carcere libico di Mitiga, condannato dalla corte penale internazionale e che l’Italia ieri ha deciso di rimpatriare con un volo della presidenza del consiglio, evitandogli il carcere.non va per il sottile nelle dichiarazioni di voto dopo la relazione di Nordio sull’amministrazione della giustizia: «Di solito approviamo le sue dichiarazioni, poi vediamo l’azione dele ci vengono dei dubbi. Per esempio ad Atreju la premieraveva detto che sarebbe andata avanti con i centri in Albania per dare la caccia in tutto l’orbe terraqueo ai trafficanti di esseri umani. Signor ministro ieri gli è capitato sul tavolo uno di questi trafficanti che la Cpi ci dice che è un pericoloso criminale e voi non gli date la caccia, anzi lo portate a casa con un aereo dei Servizi.