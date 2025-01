Spettacolo.periodicodaily.com - RA-MON, Online il Videoclip del Nuovo Singolo “Non Sono Figaro”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

”Non” è il titolo deldel cantautore RA-MON (al secolo Rocco Speranza) pubblicato da LOOKUP! MUSIC e prodotto dallo stesso artista e da Francesco Priolo.RA-MON: Un Inno alla Libertà con “Non”Ildi RA-MON, dal titolo “Non”, è finalmentecon il suoufficiale. Pubblicato da LOOKUP! MUSIC, il brano è stato prodotto dallo stesso RA-MON insieme a Francesco Priolo e si presenta come un inno potente alla libertà, all’autenticità e all’amore per se stessi. Puoi guardare ilsu YouTube al link: Non.Un Inno alla Libertà e all’Autenticità“Non” è un pezzo che invita ad abbracciare la propria essenza, senza paura di mostrarsi per quello che siamo davvero. Con parole forti e sincere, RA-MON ci ricorda che non dobbiamo cercare di essere sempre perfetti, come spesso la società ci impone.