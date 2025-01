Lopinionista.it - Question time con i ministri Pichetto Fratin, Musumeci, Abodi, Ciriani e Foti

ROMA – Si svolge oggi, mercoledì 22 gennaio, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a favorire lo sviluppo della produzione energetica da biomasse e a rimuovere gli ostacoli alla neutralità tecnologica (Squeri – FI-PPE); sulla sicurezza sismica e sul rispetto delle normative ambientali del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (Simiani – PD-IDP); sulle iniziative in merito alla ricerca e produzione di energia nucleare di terza e quarta generazione e da fusione in Italia (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello, risponde a interrogazioni sulle iniziative in ordine alla necessità di garantire la sicurezza e la funzionalità della diga Trinità e di prevenire nuove crisi idriche in Sicilia (Faraone – IV-C-RE); sulle iniziative volte a promuovere nelle scuole la cultura della prevenzione del rischio idrogeologico e dei rischi naturali (Bignami – FDI).