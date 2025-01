Lapresse.it - Papa Francesco: “Ho chiamato la parrocchia di Gaza, erano contenti”

Leggi su Lapresse.it

“Ieri holadi“.lo ha rivelato nell’Aula Paolo VI durante l’udienza generale del mercoledì in Vaticano parlando della tregua entrata in vigore nella Striscia. “Lì dentro ci sono 600 persone. Mi hanno detto ‘oggi abbiamo mangiato lenticchie con pollo’, una cosa che nonabituati a fare. Preghiamo per la pace ae in tante parti del mondo”, ha continuato il Pontefice che ha poi sottolineato: “La guerra è sempre una sconfitta. Chi guadagna con le guerre? I fabbricanti di armi. Per favore preghiamo per la pace”.Questa mattina Bergoglio ha ripreso il nuovo ciclo di catechesi che si svolgerà lungo l’intero Anno Giubilare, ‘Gesù Cristo nostra speranza’, e incentrerà la sua meditazione sul tema ‘L’annuncio a Maria. L’ascolto e la disponibilità’.