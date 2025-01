Calciomercato.it - Milan, l’indizio che avvicina Joao Felix e mette nei guai Conte

Leggi su Calciomercato.it

I rossoneri avanzano per, arrivano notizie interessanti per il Diavolo: intreccio di mercato che riguarda anche il NapoliÈ un calciomercato di gennaio che forse più del solito si sta rivelando aperto a quasi qualsiasi soluzione e dove sinergie, intrecci e cambi di fronte la fanno da padroni. Le prossime due settimane saranno davvero intense per molte squadre, specialmente in Serie A. Anche per ilc’è tanto da fare in entrata.chenei– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) A precisa richiesta, da parte dei giornalisti, Sergio Conceicao ha evitato di soffermarsi sul mercato e ha richiamato l’attenzione soprattutto sul campo. Anche giustamente, in prossimità di una partita importante come quella con la Juventus. Ma per il tecnico portoghese potrebbero arrivare novità importanti nei prossimi giorni.