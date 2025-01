Liberoquotidiano.it - Maticmind: il gruppo prosegue l'intesa con l'Università Federico II di Napoli e Cisco per la formazione dei giovani talenti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il, leader in Italia e all'estero di system integrator, cybersecurity e innovazione tecnologica,la collaborazione con l'II di: ilparteciperà al progettoAcademy - DTLab Networking Bootcamp anche per l'edizione 2025, che si terrà sempre nel Campus di San Giovanni a Teduccio dell'Ateneo napoletano. Il progetto ha l'obiettivo di formare gli studenti e scovare nuoviinformatici. Un'iniziativa nata nel 2018, ideata dall'II,(multinazionale specializzata in ambito networking) e Consorzio Clara (Academy Support Centerper la regione Campania e affermata realtà che eroga corsi diICT). L'edizione 2025 del DTLab vedrà al centro del percorso le innovative frontiere tecnologiche dell'Intelligenza Artificiale relative al mondo del networking e della cybersecurity, temi cruciali per imprese ed istituzioni, alla costante ricerca di nuovida inserire in organico.