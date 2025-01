Lottò per condanna Priebke su Rai1 la storia di Giulia Spizzichino

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Si è battuta per l’estradizione e ladi Erich, l’esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine. Una scelta dolorosa che ha riaperto le tragiche ferite che hanno segnato il suo passato. E’ ladell’ebrea romanaraccontata ora su, in occasione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio, nel film tv ‘La farfalla impazzita’ in onda mercoledì 29 gennaio in prima serata. Produzione 11 Marzo Film, in collaborazione con Rai Fiction, la pellicola vuole essere quindi un omaggio alla Giornata della Memoria e vede come protagonista, nei panni di, Elena Sofia Ricci. La regia si avvale della regia di Kiko Rosati. L’obiettivo è quello di tornare su una capitolo tragico della nostra“con un racconto estremamente potente”, ha sottolineato Anouk Andaloro di Rai Fiction che ha spiegato: “E’ un viaggio nella memoria personale di questo grandissimo personaggio, una donna che ha avuto il coraggio di riaprire una pagina personale riaffrontando il dolore attraverso un viaggio lunghissimo che la condurrà in Argentina per riportare indietrofacendo finalmente giustizia”.