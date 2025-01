Lettera43.it - Lo sciamano di Capitol Hill, graziato da Trump: «Amo questo Paese, ora andrò a comprare delle armi»

Con la firma di un ordine esecutivo, Donaldha concesso la grazia a oltre 1.500 condannati o incriminati per l’assalto a. Tra essi Enrique Tarrio e Stewart Rhodes, leader dei gruppi Proud Boys e Oath Keepers, a cui era state inflitte rispettivamente pene da 22 e 18 anni per cospirazione sediziosa. Fuori pure Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road che era stato condannato addirittura all’ergastolo. Così come Jacob Chansley, lo “” di QAnon diventato famoso per aver fatto irruzione al Campidoglio con indosso corna e pelliccia.Jacob Chansley senza corna e pelliccia (Getty Images).Chansley: «Adessofottute, Dio benedica l’America!»«Ho appena ricevuto la notizia dal mio avvocato. sono stato, baby!. Grazie, Presidente», ha scritto Chansley sui social: «Inè tornata la giustizia».