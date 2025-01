Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 3-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: le padrone di casa ruggiscono e battono la capolista in casa!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Vi auguriamo buona serata e vi diamo appuntamento alla prossimaqui, su OA Sport, insieme a noi. Buon divertimento!L’, pur perdendo, si è qualificato in prima posizione alla cima della Poll C, cosa che gli permette di accederemente ai quarti di finale.Nel caso in cui passasse i playoff,incontrerà un avversario particolarmente scomodo, le rivali del Conegliano.Il match, chiuso per 3-1, ha visto protagoniste Alessia Orro, nominata miglior giocatrice dell’incontro, Paola Egonu (con 20 punti), Nika Daalderop (16 punti) e Miriam Sylla (14 punti). Tra le fila ospiti, invece, si sono distinte Kiera Van Ryk con 16 punti e Marina Markova (top scorer con 23 punti).Vittoria di prestigio ai danni della franchigia turca.