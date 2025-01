Inter-news.it - LIVE Hellas Verona-Inter Primavera 0-0: inizia la partita

Leggi su Inter-news.it

in questo momento ildellatra, valida per la ventunesima giornata di campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP1? Primo tentativo di tiro di Mosconi, arriva una parata semplice di Magro.16.01LA15.59 Le squadre stanno entrando in campo. Oggi l’si gioca la chance per salire al primo posto in attesa delle partite delle rivali.15.45 Tra un quarto d’ora inizierà latra. Di seguito le formazioni ufficiali della gara di campionato., LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-1-2): 98 Magro; 44 Amanu, 2 Kurti, 90 Nwachukwu; 7 Agbonifo, 4 Dalla Riva, 8 Szimionas, 19 De Battisti; 80 Cisse; 92 Monticelli, 9 Vermesan.