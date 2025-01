Lettera43.it - La vescova episcopale di Washington chiede a Trump «pietà» per gay e migranti

Leggi su Lettera43.it

Durante una funzione alla cattedrale dei Santi Pietro e Paolo aD.C, laMariann Budde ha fatto appello direttamente a Donald, seduto in prima fila,ndogli di «avere» per le comunità di tutto il paese prese di mira dalle sue politiche sull’immigrazione e contro le persone Lgbtq+. «Come hai detto ieri, hai sentito la mano provvidenziale di un Dio amorevole», ha detto la reverenda, facendo probabilmente riferimento al discorso inaugurale di, in cui ha dichiarato che Dio lo aveva salvato dal tentato assassinio. «Nel nome di nostro Dio, ti chiedo di avere compassione delle persone nel nostro Paese che ora hanno paura. Ci sono bambini gay, lesbiche e transgender in famiglie democratiche, repubblicane e indipendenti, alcuni che temono per la loro vita», ha aggiunto Budde davanti alla faccia perplessa die del suo vice J.