Ilfattoquotidiano.it - Il Telegraaf: “L’Ue sovvenzionava gruppi ambientalisti per promuovere il Green deal facendo lobbying sugli eurodeputati”

ha “sovvenzionato segretamenteperildell’ex commissario Frans Timmermans” e portare le politiche verdi in cima all’agenda europea. Lo sostiene un’inchiesta del quotidiano olandese conservatore Deche cita contratti riservati, tra cui uno da 700mila euro “per orientare il dibattito sull’agricoltura”. Alle organizzazioni, scrive il, “sono stati addirittura assegnati obiettivi per risultati concreti dipressoe Paesi membri”: all’European Environmental Bureau, network di 180 associazioni ambientaliste con sedi in 40 Paesi, è stato chiesto di “elencare almeno 16 casi in cui il Parlamento Ue ha reso la legislazionepiù ambiziosa grazie alla loro attività”. Uno scambio che il quotidiano presenta come censurabile, anche se non è chiaro in cosa consista lo “scandalo” che dà il titolo al pezzo.