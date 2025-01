Ilfattoquotidiano.it - Il provocatorio post di Paul Schrader sull’Ai: “Ogni idea che mi ha dato era buona e originale”

L’elogio dell’Intelligenza Artificiale che non t’aspetti. Provocazione intellettuale o sopravvivenza obbligata?, lo storico sceneggiatore di Martin Scorsese (Taxi driver, Toro scatenato) e regista di grandi film (American Gigolò, Autofocus, First reformed) ha spiegato ai suoi follower su Facebook che Chat GPT sa suggerire idee valide per scrivere sceneggiature. “Ho chiesto a Chat GPT un’per un film di. Poi diThomas Anderson, Quentin Tarantino, Harmony Korine, Ingmar Bergman, Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Ford. Speilberg. Lynch.che mi haera. Perché gli sceneggiatori dovrebbero star seduti per mesi alla ricerca di unaquando l’intelligenza artificiale è in grado di formulartene una in pochi secondi?”.