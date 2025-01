Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 22 gennaio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Hammamet, su Sky Cinema Am I ok? Su Canale 5 Zelig. Guida aiTv della serata del 22Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 22? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 – Hammamet. Condannato per corruzione e finanziamento illecito con sentenza passata in giudicato, Bettino Craxi lasciò l’Italia e visse gli ultimi sette anni della sua vita nella cittadina tunisina di Hammamet. Su Rai Movie dalle 21.10 Beckett. Beckett e April, coppia di fidanzati americani, sono in vacanza in Grecia.