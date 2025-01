Hamilton-Ferrari il grande giorno del debutto Primi giri sulla Rossa per il 7 volte Campione del Mondo

Leggi su Sportface.it

Ilè arrivato, martedì 21 gennaio doveva essere e così è stato. Lewisdebutta sul sedile di una, la SF-23 per la precisione, guidata questa mattina sul circuito di Fiorano. Un’attesa spasmodica, quella degli ultimi giorni nei pressi del circuito, dove tanti tifosi dellahanno sfidato il freddo e la nebbia arrivando all’alba per prendere posto. E ne è valsa la pena, così da poter custodire per sempre i video, le foto, ma soprattutto i ricordi di questa ‘prima volta’ senza dubbio storica. Un avvicinamento lento all’evento, ma che per forza di cose ha creato tante emozioni nell’animo dei supporters, ma anche dei semplici appassionati che hanno seguito i post social degli ultimi giorni.Maranello. Lewisguida in pista durante la prima giornata di test come pilota della ScuderiaF1 al Circuito Fiorano.