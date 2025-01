Ilrestodelcarlino.it - Giornata della memoria 2025. Un mese intero per ricordare: tutte le iniziative in programma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unper. Partiranno venerdì prossimo leperla ‘’. Si tratta di una serie di eventi proposti dall’Amministrazione comunale insieme all’Istituto Storico di Forlì-Cesena ed altri partner del territorio. "In un contesto storico, quello attuale, così critico e delicato – ha detto l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – occasioni come ladiventano ancora più indispensabili al fine di, riflettere e di aprire un confronto comunitario capace di mettere in dialogo passato e presente". Quest’anno l’amministrazione comunale e la presidenza del consiglio comunale di Cesena, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, propongono alla cittadinanza e all’ambito scolastico una riccazione di eventi edefinita insieme ad Anpi, Istituto storicoResistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, Centro Pace comunale, Romagna, Ert Teatro nazionale e I Percorsi del Savio.