Lopinionista.it - Giorgia a Sanremo con “La cura per me”. E quest’estate torna live con tre eventi speciali

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Dopo uno straordinario 2024, che l’ha vista protagonista tra musica, tv e cinema,si prepara a incantare nuovamente il suo pubblico con un 2025 ricco di appuntamenti imperdibili. Il primo di questi appuntamenti sarà proprio il Festival di, che quest’anno vedràtra i protagonisti in gara con il brano “Laper me”, a trent’anni dalla vittoria con l’indimenticabile “Come Saprei”, che l’ha consacrata come una delle interpreti più potenti ed eleganti della musica italiana.Ancora una volta, promette di emozionare con la sua voce inconfondibile e la straordinaria sensibilità interpretativa, che da sempre caratterizzano la sua cifra. “Laper me”, scritto da Blanco e Michelangelo insieme ae prodotto da Michelangelo, sarà disponibile in pre-save e pre-add dalle ore 14 di domani, 23 gennaio.