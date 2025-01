Justcalcio.com - Corriere dello Sport – c’è l’annuncio ufficiale della sua nuova squadra

2025-01-22 15:52:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS:ROMA – Radja Nainggolan continua a sorprendere i suoi numerosi fan e, soprattutto, a far parlare di sé. L’ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari torna in campo a 36 anni e, dopo una breve parentesi nel calcio a cinque, riparte dal suo paese: èl’approdo al Lokeren-Temse, formazione che milita in Challenger Pro League (la Serie B belga). Il classe 1988 di Anversa ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.Nainggolan riparte dal Lokeren-Temse: il comunicato del clubReduce dall’esperienza in Indonesia, al Bhayangkara, e nella terza divisione belga di futsal con la maglia dell’Hassania Mechelen, Radja allontana per il momento il ritiro dal calcio giocato con un chiaro obiettivo: mettere il suo carisma e soprattutto la sua esperienza a servizio del Lokeren-Temse, in piena lotta per la salvezza nel campionato cadetto belga.